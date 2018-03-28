Ещё
Пьяная женщина зарезала брата в квартире на севере Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пьяная женщина зарезала брата в квартире на севере Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Задержана подозреваемая в убийстве родного брата на севере столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«По версии следствия, 27 марта в квартире одного из жилых домов на Карельском бульваре женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла своему 37-летнему брату удар ножом в область грудной клетки. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.
Подозреваемую задержали и возбудили против нее уголовное дело об убийстве. Сейчас следствие решает вопрос о заключении фигурантки под стражу, расследование продолжается.
Агентство «Москва»: последние новости
Суд признал «вора в законе» Шакро Молодого виновным в вымогательстве Дело об изнасиловании возбудили против А.Исхакова, убившего девушку и покончившего с собой в Москве Подмосковная полиция задержала подозреваемых в краже у бизнесмена 42 млн руб.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово230
Названо окончательное число погибших в Кемерово416
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово125
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1117
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение