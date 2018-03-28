Пьяная женщина зарезала брата в квартире на севере Москвы

«По версии следствия, 27 марта в квартире одного из жилых домов на Карельском бульваре женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла своему 37-летнему брату удар ножом в область грудной клетки. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

Подозреваемую задержали и возбудили против нее уголовное дело об убийстве. Сейчас следствие решает вопрос о заключении фигурантки под стражу, расследование продолжается.