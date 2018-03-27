Мужчину зарезали на юге Москвы

Мужчина найден убитым на юге столицы, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«По данным следствия, 26 марта 2018 г. вблизи здания на ул. Подольских Курсантов было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений шеи», — сказала собеседница агентства.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося. Ведется следствие.