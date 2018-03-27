Ещё
Мужчину зарезали на юге Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тулеев попросил прощения у Путина
Тулеев попросил прощения у Путина

Мужчину зарезали на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мужчина найден убитым на юге столицы, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По данным следствия, 26 марта 2018 г. вблизи здания на ул. Подольских Курсантов было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений шеи», — сказала собеседница агентства.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося. Ведется следствие.
Агентство «Москва»: последние новости
Безработный в Восточном Бирюлево ранил ножом в грудь мужчину Дело об изнасиловании возбудили против А.Исхакова, убившего девушку и покончившего с собой в Москве Защита экс-депутата Госдумы В.Варшавского обжаловала его арест по делу о хищении 2,5 млрд руб.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева208
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову101
Тулеев попросил прощения у Путина119
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово411
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии392
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
03:08
Джастин Бибер попал в аварию
Шоу-бизнес
00:27
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Политика Происшествия
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:02
Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»
Оружие Армия
01:00
Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение