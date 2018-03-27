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В Ростове осудят «стрелка в погонах», расправившегося с женой и тестем
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Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева

В Ростове осудят «стрелка в погонах», расправившегося с женой и тестем 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела «стрелка в погонах» Сергея Кадацкого. Он обвиняется в убийстве, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества.
— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области (по взаимодействию со СМИ) Галина Гагалаева.
Жуткая история произошла 11 июля прошлого года на трассе Ростов — Таганрог. Пьяный мужчина расстрелял из охотничьего карабина автомобиль, в котором ехали его супруга и тесть. Женщина погибла на месте.
Тяжело раненый отец погибшей смог остановить машину и выполз из нее на дорогу. Кадацкий несколько раз выстрелил в своего родственника из травматического пистолета. Решив, что мужчина мертв, убийца уехал с места преступления в Ростов и по дороге спрятал оружие в кустах. В тот же день его задержали полицейские.
Однако пострадавший выжил. Его доставили в центральную районную больницу Мясниковского района. Медики долго боролись за жизнь мужчины, и им удалось его спасти.
Сразу после жестокой расправы над женой и тестем Кадацкого уволили из органов внутренних дел и заключили под стражу.
Во время допроса Кадацкий утверждал, что он совершил преступление в состоянии аффекта. Однако психолого-психиатрическая экспертиза опровергла его слова.
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