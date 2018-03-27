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В Марксе гостья ударила собутыльника ножом
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Тулеев попросил прощения у Путина

В Марксе гостья ударила собутыльника ножом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Марксе вчера задержали 33-летнюю местную жительницу, которая пыталась «порешить» своего собутыльника. Происшествие случилось в доме на улице Куйбышева. Женщина пришла в гости к приятелю, и в какой-то момент ссора переросла в потасовку, закончившуюся трагически. 36-летний мужчина получил удар в спину кухонным ножом и попал в больницу.
— Сообщение о происшествии поступило от врачей, — рассказали АиФ-Саратов в ГУ МВД России по Саратовской области.
Злодейку уже задержали, Кухонный нож изъят. И сейчас правоохранители решают вопрос меры пресечения. Выяснилось, что у пары — криминальное прошлое. Женщина привлекалась за побои, а мужчина сидел за наркотики и кражи.
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