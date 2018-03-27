В Марксе гостья ударила собутыльника ножом

Марксе вчера задержали 33-летнюю местную жительницу, которая пыталась «порешить» своего собутыльника. Происшествие случилось в доме на улице Куйбышева. Женщина пришла в гости к приятелю, и в какой-то момент ссора переросла в потасовку, закончившуюся трагически. 36-летний мужчина получил удар в спину кухонным ножом и попал в больницу.

Злодейку уже задержали, Кухонный нож изъят. И сейчас правоохранители решают вопрос меры пресечения. Выяснилось, что у пары — криминальное прошлое. Женщина привлекалась за побои, а мужчина сидел за наркотики и кражи.