Задолжавший более полумиллиона рублей житель губернии пытался скрыться от судебных приставов 

Мужчина накопил более 540 тысяч рублей долга, не выплачивая алименты на содержание ребенка.
Житель Кошкинского района на протяжении долгого времени не имел официального дохода, из-за чего судебные приставы не могли удержать четверть заработка должника. Тогда суд назначил нерадивому родителю сто часов обязательных работ. Однако приступать к ним мужчина не спешил. За уклонение от исполнения наказания правонарушителю назначили самое серьезное наказание, предусмотренное КоАП РФ, — административный арест.
Проведя 15 суток под стражей, должник попытался скрыться от приставов, сообщает УФССП России по Самарской области. На этот раз в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ. По решению суда злостному неплательщику придется провести полгода, выполняя исправительные работы.
Если эта мера наказания не произведет должного эффекта и несовершеннолетний не получит от отца денежных средств, мужчину могут приговорить к реальному лишению свободы на срок до года.