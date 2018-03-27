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Задолжавший более полумиллиона рублей житель губернии пытался скрыться от судебных приставов
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Тулеев попросил прощения у Путина

Задолжавший более полумиллиона рублей житель губернии пытался скрыться от судебных приставов 

ТРК Губерния 2 часа назад
Мужчина накопил более 540 тысяч рублей долга, не выплачивая алименты на содержание ребенка.
Житель Кошкинского района на протяжении долгого времени не имел официального дохода, из-за чего судебные приставы не могли удержать четверть заработка должника. Тогда суд назначил нерадивому родителю сто часов обязательных работ. Однако приступать к ним мужчина не спешил. За уклонение от исполнения наказания правонарушителю назначили самое серьезное наказание, предусмотренное КоАП РФ, — административный арест.
Проведя 15 суток под стражей, должник попытался скрыться от приставов, сообщает УФССП России по Самарской области. На этот раз в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ. По решению суда злостному неплательщику придется провести полгода, выполняя исправительные работы.
Если эта мера наказания не произведет должного эффекта и несовершеннолетний не получит от отца денежных средств, мужчину могут приговорить к реальному лишению свободы на срок до года.
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