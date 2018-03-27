В Югре пенсионер пытался из своего знакомого сделать наркомана

26 марта 2018 года следователи Белоярского района ( ХМАО ) завели уголовное дело на 50-летнего местного жителя. Мужчине грозит срок за незаконный оборот наркотиков и склонение к употреблению запрещённых веществ знакомого.

По информации следствия белоярец наркоман со стажем. Он уже имел проблемы с законом. До этого он уже имел условный срок 4 года за незаконное хранение наркотиков. Однако мужчине видимо стало скучно употреблять запрещённые вещества одному. Поэтому он решил привлечь на тёмную сторону друга. Уговоры и частые предложения сделали своё дело. Товарищ всё же решил попробовать.

Однако, как ранее судимый новоявленный искуситель находился под наблюдение правоохранителей. Потому всё стало явным после очередной проверке. Полицейским было ясно, что мужчина не намерен избавляться от вредной привычки. Так ещё и занялся пропагандой.

«Сейчас против мужчины возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений незаконное хранение наркотических веществ ч.1 ст. 288 УК РФ и склонение к потреблению наркотических веществ по ч. 1 ст. 230 УК РФ. Подозреваемому может грозить до 5 лет лишения свободы. Самое меньшее 3 года», — прокомментировали ситуацию корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе МВД России по ХМАО.

Источник фотографии: braslav-star.by