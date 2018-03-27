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Петрозаводчанин решил отремонтировать свой автофургон за чужой счет
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Петрозаводчанин решил отремонтировать свой автофургон за чужой счет 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Подозреваемый в краже мужчина стал фигурантом уголовного дела.
На одной из улиц Петрозаводска неизвестные сняли с автофургона задние двери. Владелец транспортного средства заявил о случившемся в полицию. Ущерб он оценил в более чем 35 тысяч рублей.
По информации МВД, к краже оказался причастен еще один петрозаводчанин, у которого был автофургон той же модели, но за время эксплуатации двери пришли в негодность. По версии полиции, решить проблему он попытался за чужой счет. Подозреваемый установил снятые двери на свою машину, где полицейские обнаружили похищенное, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru
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