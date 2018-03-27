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Таксиста из Красноярска будут судить за ложный донос
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Таксиста из Красноярска будут судить за ложный донос 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярский таксист подарил рабочий планшет знакомой девушке и заявил в полицию о нападении и ограблении, сообщают в МВД по Красноярскому краю.
Заявление в полицию от 31-го мужчины поступило в конце прошлого года. Он сообщил, что когда подвозил клиентов до Железногорска на него напали, угрожая ножом похитили деньги и планшет, который принадлежал компании, в которой он работал таксистом.
Как выяснили следователи, на мужчину никто не нападал и планшет не забирал, он сам его подарил знакомой девушке, но чтобы отвести от себя подозрение, придумал небылицу.
Теперь его будут судить по статье «Заведомо ложный донос». Он может получить до двух лет лишения свободы.
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