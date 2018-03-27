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Отца отправили в колонию за долг перед детьми в 200 000 рублей
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Отца отправили в колонию за долг перед детьми в 200 000 рублей 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Уголовное дело за неуплату алиментов по статье 157 УК РФ, возбужденное судебными приставами Нижней Тавды в отношении 30-летнего местного жителя и рассмотренное мировым судьей повлекло для мужчины реальное лишение свободы сроком девять месяцев.
В 2017 году мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ. Тогда суд, принимая во внимание признание вины за содеянное, назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы, — шесть месяцев условно, но он не воспользовался шансом исправиться и наладить отношения со своей бывшей семьей, находясь на свободе. На работу он не устроился, а получая доходы от случайных заработков, предпочел заработанное тратить на собственные нужды, вновь игнорируя собственных детей.
Ввиду его дальнейшего уклонения от уплаты алиментов судебными приставами Нижней Тавды было возбуждено второе уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Суд вновь признал мужчину виновным и назначил ему пол года лишения свободы, но с учетом ранее назначенного курс его исправления в закрытом учреждении продлится девять месяцев.
«Его нынешний долг перед 11-летней дочкой и 7-летним сыном составляет около 227 000 рублей. Если после отбытия наказания он не найдет работу, не начнет отчислять детям алименты, ему может грозить новое уголовное дело за неуплату алиментов и повторное лишение свободы, а пока, в колонии у горе отца появится возможность частично оплатить задолженность перед родными детьми— в первую очередь, из заработка заключенного удерживаются алименты», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
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