В Чувашии средний размер взятки вырос в 12 раз

«Свыше 1 млрд рублей составила сумма ущерба по уголовным делам экономической направленности. Более половины из них возмещено», — пояснил Сергей Неяскин.

По информации пресс-службы МВД республики, в экономической сфере за 2017 год выявлено 965 преступлений, в числе которых 95 связаны с хищением бюджетных средств. За совершение тяжких и особо тяжких экономических преступлений к уголовной ответственности привлечено 71 лицо. 58 осуждены за совершение тяжких коррупционных преступлений.