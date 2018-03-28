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В Чувашии средний размер взятки вырос в 12 раз
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Чувашии средний размер взятки вырос в 12 раз 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Свыше 1 млрд рублей составила сумма ущерба по уголовным делам экономической направленности. Более половины из них возмещено», — пояснил Сергей Неяскин.
По информации пресс-службы МВД республики, в экономической сфере за 2017 год выявлено 965 преступлений, в числе которых 95 связаны с хищением бюджетных средств. За совершение тяжких и особо тяжких экономических преступлений к уголовной ответственности привлечено 71 лицо. 58 осуждены за совершение тяжких коррупционных преступлений.
Фото: МВД республики
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