Наркоторговцев Автозаводского района могут посадить на 20 лет

Прокуратура Нижегородской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении двух жителей Автозаводского района. Сообщается на сайте прокуратуры.

Неработающие мужчины 21 и 26 лет обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

В квартире, которую они снимали, сотрудники полиции обнаружили запрещенные средства общей массой 214,789 граммов, которые предназначались для продажи.

Теперь двум наркоторговцам грозит лишение свободы от десяти до двадцати лет.

Напомним, нижегородец может получить десять лет тюрьмы за покупку наркотиков на 1150 рублей.