В Сочи застройщик получил 3 года за обман дольщиков на 54 млн рублей

Сочи вынесен приговор недобросовестному застройщику, причинившему имущественный ущерб 44 гражданам на сумму свыше 54 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчина с 28 июня 2011 года по 20 мая 2013 года заключал договоры инвестирования строительства жилого дома, по которым должен был возвести многоэтажку в Адлерском районе на ул. Изумрудная, 38. Но у мужчины не было ни разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, ни заключения государственной экспертизы, к тому же он не оформил изменение целевого назначения земельного участка. Но всё равно начал самовольно возводить дом, привлекая денежные средства граждан.