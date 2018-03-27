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В Сочи застройщик получил 3 года за обман дольщиков на 54 млн рублей
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В Сочи застройщик получил 3 года за обман дольщиков на 54 млн рублей 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В Сочи вынесен приговор недобросовестному застройщику, причинившему имущественный ущерб 44 гражданам на сумму свыше 54 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Мужчина с 28 июня 2011 года по 20 мая 2013 года заключал договоры инвестирования строительства жилого дома, по которым должен был возвести многоэтажку в Адлерском районе на ул. Изумрудная, 38. Но у мужчины не было ни разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, ни заключения государственной экспертизы, к тому же он не оформил изменение целевого назначения земельного участка. Но всё равно начал самовольно возводить дом, привлекая денежные средства граждан.
От преступных действий мужчины пострадали жители регионов России: Краснодарского, Алтайского краев, Московской, Ростовской, Иркутской, Челябинской областей, городов Самары, Махачкалы, Красноярска, Москвы и др. Сумма ущерба составила для каждого из них от 850 тысяч до 2,2 млн рублей. С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города и потерпевших по уголовному делу, а также признания своей вины в полном объеме и частичного возмещения ущерба, суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.
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