В Сочи осудили застройщика за обман дольщиков на 54 млн рублей

СОЧИ , 27 марта. / ТАСС /. Суд приговорил недобросовестного застройщика к трем годам лишения свободы за обман 44 дольщиков в Сочи на сумму более 54 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Центральный районный суд города Сочи вынес приговор недобросовестному застройщику, причинившему имущественный ущерб 44 гражданам на сумму свыше 54 млн рублей", — говорится в сообщении.

От преступных действий мужчины пострадали жители разных регионов, в том числе Московской, Ростовской, Иркутской, Челябинской областей, Краснодарского и Алтайского краев.

"С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города и потерпевших по уголовному делу, а также признания своей вины в полном объеме и частичного возмещения ущерба, суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима ", — отметили в пресс— службе.

Обвиняемый с 28 сентября 2017 года находился под подпиской о невыезде. В судебном заседании указанная данная мера пресечения отменена, он взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.