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В Сочи осудили застройщика за обман дольщиков на 54 млн рублей
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В Сочи осудили застройщика за обман дольщиков на 54 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Суд приговорил недобросовестного застройщика к трем годам лишения свободы за обман 44 дольщиков в Сочи на сумму более 54 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
"Центральный районный суд города Сочи вынес приговор недобросовестному застройщику, причинившему имущественный ущерб 44 гражданам на сумму свыше 54 млн рублей", — говорится в сообщении.
От преступных действий мужчины пострадали жители разных регионов, в том числе Московской, Ростовской, Иркутской, Челябинской областей, Краснодарского и Алтайского краев.
"С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города и потерпевших по уголовному делу, а также признания своей вины в полном объеме и частичного возмещения ущерба, суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — отметили в пресс— службе.
Обвиняемый с 28 сентября 2017 года находился под подпиской о невыезде. В судебном заседании указанная данная мера пресечения отменена, он взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.
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