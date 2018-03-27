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Волгоградец спустя 13 лет ответит перед судом за изнасилование дочери
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Волгоградец спустя 13 лет ответит перед судом за изнасилование дочери 

АиФ Волгоград 2 часа назад
46-летний волгоградец идет под суд за изнасилование дочери, совершенное им 13 лет назад, когда та еще была школьницей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, мужчина несколько раз надругался над девочкой в 2005 году. Тогда школьнице было 11 лет. В то время он был в разводе с женой и жил отдельно от нее и дочери. Изнасилования происходили тогда, когда он забирал девочку к себе погостить. Как только ребенок рассказал об этом матери, та обратилась в полицию. Прокуратура возбудила уголовное дело, однако отцу удалось скрыться от правоохранителей на 12 лет. В ноябре 2017 года его нашли. Как выяснилось, все это время мужчина скитался по региону, не имея ни постоянного места жительства, ни регистрации, ни работы. В настоящее время он находится под стражей.
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