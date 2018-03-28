В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемую в хранении наркотических средств в крупном размере

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Колпашевскому району задержана подозреваемая в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Ранее 62-летняя местная жительница неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В процессе личного досмотра сотрудниками полиции обнаружено и изъято у подозреваемой наркотическое средство «героин», массой более 8 грамм.

Следственным отделом ОМВД России по Колпашевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.