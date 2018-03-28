Ещё
В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемую в хранении наркотических средств в крупном размере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемую в хранении наркотических средств в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 47 минут назад
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Колпашевскому району задержана подозреваемая в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Ранее 62-летняя местная жительница неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
В процессе личного досмотра сотрудниками полиции обнаружено и изъято у подозреваемой наркотическое средство «героин», массой более 8 грамм.
Следственным отделом ОМВД России по Колпашевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Тридцать лет на троих и штраф около миллиона рублей назначено жителям Перми за распространение наркотиков В Нововоронеже полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона В Находке Приморского края вынесен приговор обвиняемому в совершении серии квартирных краж
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1048
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово106
Названо окончательное число погибших в Кемерово109
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»23
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»176
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:07
Останкинская башня выключила подсветку
Новости Москвы
04:42
ВВС США рассказали про войну в 2030 году
Армия Оружие
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
02:17
В России начался траур по жертвам в Кемерово
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение