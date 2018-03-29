Полицейские Томской области задержали подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Зырянскому району выявлен факт незаконного приобретения, хранения растения рода «Конопля».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в незаконном приобретения и хранении наркотических средств. Им оказался 46-летний житель села Зырянское, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данным следствия мужчина хранил у себя 766 граммов марихуаны кустарного приготовления.