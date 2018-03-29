Полицейские Томской области задержали подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств 

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Зырянскому району выявлен факт незаконного приобретения, хранения растения рода «Конопля».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в незаконном приобретения и хранении наркотических средств. Им оказался 46-летний житель села Зырянское, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
По данным следствия мужчина хранил у себя 766 граммов марихуаны кустарного приготовления.
Следственным отделом ОМВД России по Зырянскому району УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.