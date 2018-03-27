В Тюменской области завели дело на двух юношей, угнавших машину у родного дедушки

Тюменской области завели дело на двух юношей 17 и 19 лет, угнавших «Ладу» десятой модели. На легковушке друзья рассекали по улицам села Исетское до тех пор, пока не попались полицейским. Инцидент произошел 22 марта. Угнанная «десятка» принадлежит дедушке одного из молодых людей. — Друзья неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений. А несовершеннолетний подозреваемый, неоднократно судим за хищение имущества, — добавили в областном СКР . Сейчас следователи продолжают заниматься расследованием дела. По статье, которую вменяют молодым людям, им грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы либо лишение свободы до семи лет. Случаи, когда угоняют машину у родственников, не единичны. В декабре прошлого года 24-летний сын угнал иномарку матери. На тюменца также завели уголовное дело.