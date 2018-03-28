Ещё
В Калининграде судят мужчину, который рассказал о ВИЧ-статусе знакомой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Калининграде судят мужчину, который рассказал о ВИЧ-статусе знакомой 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Подробности озвучили в пресс-службе областной прокуратуры.
Уголовное дело было возбуждено против 36-летнего мужчины, который точно знал о диагнозе своей подруги. Он не стал спрашивать ее разрешения и рассказал ее личную тайну приятелям.
«Тем самым он нарушил конституционные права потерпевшей. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту своей чести и доброго имени, согласно которой сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается», — рассказали в прокуратуре.
Рассматривать дело будут в суде Центрального района.
АиФ: последние новости
Калининградец может сесть в тюрьму за заведомо ложный донос об угоне авто В Калининграде пьяный пациент напал на фельдшера «Скорой помощи» На 10 лет осуждена калининградка, перевозившая через границу наркотики
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово470
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев115
Умер Виктор Калашников29
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово140
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1097
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение