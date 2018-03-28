В Калининграде судят мужчину, который рассказал о ВИЧ-статусе знакомой

Уголовное дело было возбуждено против 36-летнего мужчины, который точно знал о диагнозе своей подруги. Он не стал спрашивать ее разрешения и рассказал ее личную тайну приятелям.

«Тем самым он нарушил конституционные права потерпевшей. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту своей чести и доброго имени, согласно которой сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается», — рассказали в прокуратуре.

Рассматривать дело будут в суде Центрального района.