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В Калининграде ищут мужчину, который расстрелял двух приятелей
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В Калининграде ищут мужчину, который расстрелял двух приятелей 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
38-летнего Виталия Кириллова подозревают в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
По данным следствия, днем 24 марта трое мужчин находились в садовом обществе «Сосновый бор» в Гвардейске. Они распивали спиртные напитки. Между приятелями произошел конфликт, один из них схватился за оружие. В сторону оппонентов прозвучало минимум два выстрела.
Пули попали в людей. Им, к счастью, вовремя помогли. В это время стрелявший с места происшествия скрылся.
Тем, кто видел Виталия Кириллова, просят обратиться в региональное следственное управление (г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60 А) лично либо по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 (4012) 305 765, либо в УМВД России по Калининградской области по телефонам: 8 (40159) 3 22 02 (дежурная часть), 8 (900) 566 68 28 (уголовный розыск), либо 112. Конфиденциальность гарантируется!
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