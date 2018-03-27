В Калининграде ищут мужчину, который расстрелял двух приятелей

38-летнего Виталия Кириллова подозревают в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

По данным следствия, днем 24 марта трое мужчин находились в садовом обществе «Сосновый бор» в Гвардейске . Они распивали спиртные напитки. Между приятелями произошел конфликт, один из них схватился за оружие. В сторону оппонентов прозвучало минимум два выстрела.

Пули попали в людей. Им, к счастью, вовремя помогли. В это время стрелявший с места происшествия скрылся.