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СК передал в суд дело экс-полицейского, застрелившего жену в Ростовской области
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СК передал в суд дело экс-полицейского, застрелившего жену в Ростовской области 

ТАСС 35 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ростовской области направило в суд дело бывшего полицейского Сергея Кадацкого, обвиняемого в убийстве жены и покушении на убийство тестя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Кадацкого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества"). В настоящее время следствие собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 11 июля 2017 года на трассе Ростов — Таганрог мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего карабина в жену и тестя. Женщина скончалась на месте, раненного мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Через два часа подозреваемого задержали сотрудники полиции.
В пресс-службе управления МВД по Ростовской области ранее сообщали, что полицейский уволен из органов внутренних. Он проходил службу в тыловом подразделении полиции.
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