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В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии краж
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В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии краж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 31 минуту назад
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области установлен и задержан подозреваемый в серии краж из подвалов жилых домов.
Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний томич.
По данным следствия, подозреваемый более 20 раз незаконно проникал в подвалы домов, где совершал хищения общедомовых приборов учета воды, электроинструментов и электрокабеля.
Следователями УМВД России по Томской области возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматриваем максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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