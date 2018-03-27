В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии краж

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области установлен и задержан подозреваемый в серии краж из подвалов жилых домов.

Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний томич.

По данным следствия, подозреваемый более 20 раз незаконно проникал в подвалы домов, где совершал хищения общедомовых приборов учета воды, электроинструментов и электрокабеля.

Следователями УМВД России по Томской области возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматриваем максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Скачать видео