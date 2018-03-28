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В Томской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый в серии краж транспортных средств
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В Томской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый в серии краж транспортных средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 39 минут назад
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовно розыска УМВД России по Томской области установлен и задержан подозреваемый в кражи автобуса и легкового автомобиля. Им оказался ранее не судимый томич, 1971 года рождения.
По предварительным данным, подозреваемый, ранее являясь сотрудником организации и зная, где хранятся ключи от автобуса, похитил их и угнал транспортное средство. В дальнейшем мужчина сбыл автобус для авторазбора.
В следующий раз подозреваемый похитил легковой автомобиль. Представившись покупателем, подозреваемый пришел к пострадавшему, чтобы посмотреть автомобиль для его дальнейшего приобретения. Находясь в гараже, подозреваемый заметил запасной комплект ключей от автомобиля, которые похитил, воспользовавшись тем, что владелец машины отвлекся. Затем в ночное время мужчина проник в гараж и совершил угон транспортного средства, которое в дальнейшем продал.
В настоящее время оба транспортных средства изъяты сотрудникам полиции и возвращены законным владельцам.
Следователями УМВД России по Томской области возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматриваем максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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