В Томской области полицейскими задержан подозреваемый с фальшивыми деньгами

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Парабельском районе Томской области задержан подозреваемый в мошеннических действиях с использованием купюры с явными признаками подделки.

По предварительным данным, ранее не судимый местный житель 1998 года рождения, находясь на территории одной из автозаправочных станций в Парабельском районе, ввел в заблуждение оператора относительно подлинности денежной купюры достоинством 5 000 рублей, имевшей явные признаки подделки. Молодой человек рассчитался купюрой за покупку 10 литров бензина и получил сдачу в размере около 4500 рублей.

Подразделением дознания МО МВД России «Парабельское» УМВД России по Томской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

ВНИМАНИЕ!

Сотрудники полиции напоминают что, существуют признаки, отличающие подделки от подлинных денег, на которые необходимо обращать внимание:

— герб города на фальшивых денежных билетах не меняет цвет при наклоне банкноты;

— при наблюдении на просвет защитная (ныряющая) нить на подлинной купюре выглядит как сплошная темная полоса, а на фальшивках видимые на оборотной стороне купюры фрагменты нити (в виде пунктира), как правило, не совпадают с частью нити, находящейся в толще бумаги;

— часто проявляется осыпание красящего вещества обозначений серийного номера, номинала банкноты или изображения герба.

Если с Вами рассчитались купюрой, которая вызывает сомнение в ее подлинности, необходимо в кратчайшие сроки сообщить об этом в полицию, используя любой доступный для этого метод: по телефону (02, 102); нажатием тревожной кнопки; прибегнув к помощи службы безопасности магазинов, частных охранных предприятий и т.д.

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