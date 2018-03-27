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Работники тамбовского сельхозпредприятия получили зарплату за июль прошлого года
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Работники тамбовского сельхозпредприятия получили зарплату за июль прошлого года 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По версии следствия, бизнесмен для поддержания рентабельности фирмы с июля по сентябрь 2017 года не выплачивал зарплату 19 работникам. Общий размер задолженности превысил 3,5 млн рублей. При этом фирма располагала деньгами и могла расплатиться с сотрудниками.
Сейчас работники полностью получили зарплату за указанный период. В связи с этим уголовное дело направлено в суд с ходатайством о назначении судебного штрафа.
«ФедералПресс» напоминает, две недели назад в суд передали уголовное дело против бывшего сотрудника полиции Тамбова. Его обвиняют в избиении задержанного.
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