Работники тамбовского сельхозпредприятия получили зарплату за июль прошлого года

По версии следствия, бизнесмен для поддержания рентабельности фирмы с июля по сентябрь 2017 года не выплачивал зарплату 19 работникам. Общий размер задолженности превысил 3,5 млн рублей. При этом фирма располагала деньгами и могла расплатиться с сотрудниками.

Сейчас работники полностью получили зарплату за указанный период. В связи с этим уголовное дело направлено в суд с ходатайством о назначении судебного штрафа.