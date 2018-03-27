В Иркутской области полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в нападении на офис кредитной организации

Нижнеудинске сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 33-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в ограблении офиса финансовой организации. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж», санкция которой влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Сообщение об имущественном преступлении поступило в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеудинскому району в минувшую пятницу.

Как установили оперативники, налётчик зашёл в павильон и, угрожая, отнял находившиеся у работницы денежные средства. Когда она попыталась остановить преступника, мужчина ударил молодую девушку и ретировался. Общий ущерб составил несколько десятков тысяч рублей.

Совершение противоправного деяния зафиксировала камера наружного наблюдения. Ориентировка на подозреваемого немедленно была направлена всем наружным службам полиции. Одновременного сыщики проводили комплекс необходимых оперативных мероприятий.

В этот же день личность злоумышленника была установлена, а спустя несколько часов его доставили в отдел полиции. Часть похищенных денег была изъята. Остальные он потратил на приобретения одежды и спиртного.

По ходатайству следователей ОВД задержанному, который только в середине февраля этого года освободился из мест лишения свободы, по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.