Жителя Самарской области отправили отрабатывать долг перед сыном в 540 тысяч рублей

Житель Кошкинского района Самарской области попал в поле зрения судебных приставов. Он задолжал более 540 000 рублей своему сыну.

— Суд назначил должнику наказание в виде 100 часов обязательных работ. Однако безответственный отец не исполнил предписания суда. В результате уклонения от исполнения административного наказания мужчину взяли под арест на 15 суток, — рассказали в УФССП по Самарской области.

Отбыв срок, горе-отец поспешил скрыться от приставов. Но его быстро нашли сотрудники ведомства, и мужчина снова отправился к служителям Фемиды. В этот раз его ждало более строгое наказание.

В отношении нерадивого отца возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ. В случае повторного нарушения нерадивый отец рискует оказаться за решеткой и провести там до одного года.