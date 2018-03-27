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Жителя Самарской области отправили отрабатывать долг перед сыном в 540 тысяч рублей
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Жителя Самарской области отправили отрабатывать долг перед сыном в 540 тысяч рублей 

63.ru 46 минут назад
Фото: 63.ru
Житель Кошкинского района Самарской области попал в поле зрения судебных приставов. Он задолжал более 540 000 рублей своему сыну.
— Суд назначил должнику наказание в виде 100 часов обязательных работ. Однако безответственный отец не исполнил предписания суда. В результате уклонения от исполнения административного наказания мужчину взяли под арест на 15 суток, — рассказали в УФССП по Самарской области.
Отбыв срок, горе-отец поспешил скрыться от приставов. Но его быстро нашли сотрудники ведомства, и мужчина снова отправился к служителям Фемиды. В этот раз его ждало более строгое наказание.
В отношении нерадивого отца возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ. В случае повторного нарушения нерадивый отец рискует оказаться за решеткой и провести там до одного года.
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