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Жителю Карабаша грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасов
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Жителю Карабаша грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасов 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В отношении 62-летнего жителя Карабаша прокурор города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)
«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о наличии в доме обвиняемого боеприпасов и взрывчатых устройств. Во время обыска в его жилище изъято 1 678 патронов, 9 гранат Ф-1, 5 гранат РГ-42, 17 унифицированных запалов ручных гранат дистанционного действия типа УЗРГМ-2. Экспертиза подтвердила, что патроны пригодны для производства выстрелов и относятся к боевым припасам, гранаты с запалами пригодны для производства взрыва и поражения цели, относятся к взрывным устройствам», — сообщили в областной прокуратуре.
В отдельное производство из уголовного дела были выделены материалы по факту незаконного сбыта данных боеприпасов и взрывчатых устройств мужчине неустановленным лицом. А жителю Карабаша теперь может грозить максимальное наказание по наиболее тяжкой из предъявленных статей (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 000 рублей.
Уголовное дело направлено в Карабашский городской суд для рассмотрения по существу.
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