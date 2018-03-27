В Подмосковье из незаконного оборота изъяли более 80 тыс. бутылок с алкоголем

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Сотрудники полиции в Коломне задержали пятерых подозреваемых в незаконном обороте алкогольной продукции. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, полицейские изъяли более 80 тыс. бутылок нелегального алкоголя.

По словам Петровой, полицейские на автодороге М-5 «Урал» остановили грузовой автомобиль, в полуприцепе которого было обнаружено 7 тыс. бутылок спиртосодержащей продукции без федеральных специальных и акцизных марок. «В ходе проведения дальнейших мероприятий сотрудниками полиции обнаружен ангар, расположенный на станции Непецино городе Коломна, в котором находилось более 67 тыс. бутылок готовой спиртосодержащей продукции без федеральных специальных марок», — сказала Петрова, добавив, что по подозрению в организации незаконного производства задержаны пять мужчин в возрасте от 22 до 46 лет.

Кроме того, правоохранители выявили цех по незаконному изготовлению алкогольной продукции.

"Цех располагался в помещении станции технического обслуживания города Ступино . При осмотре помещения оперативниками обнаружена производственная линия по разливу алкоголя и готовая продукция. Полицейскими обнаружено и изъято более 16 тыс. литров купажа, около 11 тыс. бутылок готовой спиртосодержащей продукции (коньяка), тысяча литров этилового спирта и федеральные специальные марки с признаками подделки", — добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» УК РФ

Вся обнаруженная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации. Ее образцы направлены на исследование для определения опасности жизни и здоровья потребителей.