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Двух домушников задержали в Приморье
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Двух домушников задержали в Приморье 

Primpress 49 минут назад
Фото: Primpress
Двоих жителей Артема задержали по подозрению в краже из частного домовладения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Ране в дежурную часть полиции города Артема поступило заявление от местной жительницы, которая рассказала, что из ее частного дома неизвестные лица совершили кражу.
Прибыв на улицу Никитина, где был расположен дом, полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Они рассказали, что видели во дворе дома двоих неизвестных мужчин и составили их фотороботы.
Мужчины признались, что в день кражи они употребляли алкоголь и когда горячительные напитки закончился, один из них предложил совершить кражу из частного дома.
В связи с этим следователь возбудил уголовное дело по статье кража, санкции которой предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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