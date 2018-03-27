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Саровчанин предстанет перед судом за убийство инвалида
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Саровчанин предстанет перед судом за убийство инвалида 

В городе N 50 минут назад
Фото: В городе N
55-летний житель Сарова предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого, который имел инвалидность. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Напомним, преступление было совершено в октябре прошлого года в квартире одного из домов в переулке Северный. По версии следствия мужчины вместе употребляли спиртные напитки и поссорились на почве алкогольного опьянения. Гость жестоко избил хозяина-инвалида руками и ногами. А затем продолжил наносить ему удары оторванным от дивана деревянным подлокотником. От полученных ранений 42-летний мужчина скончался. Его тело на следующий день обнаружила родственница, которая за ним ухаживала.
Свою вину злоумышленник не признал. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
Напомним, жительница Городца обвиняется в убийстве мужа на почве ревности.
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