Саровчанин предстанет перед судом за убийство инвалида

55-летний житель Сарова предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого, который имел инвалидность. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Напомним, преступление было совершено в октябре прошлого года в квартире одного из домов в переулке Северный. По версии следствия мужчины вместе употребляли спиртные напитки и поссорились на почве алкогольного опьянения. Гость жестоко избил хозяина-инвалида руками и ногами. А затем продолжил наносить ему удары оторванным от дивана деревянным подлокотником. От полученных ранений 42-летний мужчина скончался. Его тело на следующий день обнаружила родственница, которая за ним ухаживала.

Свою вину злоумышленник не признал. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.