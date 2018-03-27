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Экс-полицейского будут судить на Дону за убийство жены и ранение тестя
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Экс-полицейского будут судить на Дону за убийство жены и ранение тестя 

АиФ Ростов 54 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Бывший полицейский Сергей Кадацкий предстанет перед судом в Ростове-на-Дону по обвинению в убийстве жены и ранении тестя.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, экс-правоохранителю инкриминируются ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).
По версии следствия, 11 июля около 17.30 на трассе Ростов — Таганрог Сергей Кадацкий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял из охотничьего карабина и травматического пистолета автомобиль, в котором находились его жена и тесть.
От полученных ранений женщина скончалась, ее отец госпитализирован в тяжелом состоянии.
В тот же день обвиняемый был задержан на пересечении улиц Дачной и Вавилова в Ростове-на-Дону.
Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, Сергей Кадацкий в момент преступления был способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
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