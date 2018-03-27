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В Темрюкском районе мужчина угнал машину, чтобы съездить в гости к друзьям
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В Темрюкском районе мужчина угнал машину, чтобы съездить в гости к друзьям 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В дежурную часть Отдела МВД России по Темрюкскому району с сообщением об угоне обратился местный житель. Он оставил открытый автомобиль с ключом в замке зажигания возле одного из магазинов и отлучился на несколько минут, а вернувшись, не обнаружил машину на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Сотрудники полиции опросили потерпевшего и возможных очевидцев, а также составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля и передали ее всем дежурным нарядам. Через несколько минут сотрудники ДПС заметили на обочине дороги автомобиль с аварийной сигнализацией, схожий по приметам с разыскиваемым. За рулем машины находился 30-летний местный житель. Молодой человек не смог предъявить полицейским водительское удостоверение и документы на транспортное средство.
В отделе полиции задержанный пояснили, что угнал автомобиль потерпевшего, чтобы съездить в гости к своим друзьям. Угонщика находится под стражей, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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