Экс-полицейский, устроивший стрельбу под Ростовом-на-Дону, пойдет под суд

Бывший полицейский, по версии следствия, на трассе Ростов — Таганрог несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились два человека — мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, мужчина был госпитализирован, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Кадацкого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «убийство», «покушение на убийство двух лиц» и «умышленное повреждение чужого имущества». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.