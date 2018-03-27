Ещё
Экс-полицейский, устроивший стрельбу под Ростовом-на-Дону, пойдет под суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-полицейский, устроивший стрельбу под Ростовом-на-Дону, пойдет под суд 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бывший полицейский, обвиняемый в убийстве супруги и покушении на убийство тестя на трассе под Ростовом-на-Дону, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Бывший полицейский, по версии следствия, на трассе Ростов — Таганрог несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились два человека — мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, мужчина был госпитализирован, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Кадацкого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «убийство», «покушение на убийство двух лиц» и «умышленное повреждение чужого имущества». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следователем было назначено более 20 различных судебных экспертиз, каждая из которых подтвердила причастность обвиняемого к указанным преступлениям. Установлено, что на момент совершения преступления Кадацкий являлся сотрудником Управления организации тылового обеспечения ГУ МВД России по Ростовской области. После совершения преступления он был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.
РИА Новости: последние новости
В Челябинской области двух человек и экс-следователя подозревают в убийстве Уголовное дело Захария Калашова ("вора в законе" Шакро Молодого) Глава УК на Урале пойдет под суд за гибель девочки под завалом снега
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово569
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово231
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США246
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной37
Ходорковский пожелал смерти девушке в Twitter126
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
02:59
Кто был против «Женщины, которая поет»
Шоу-бизнес
22:04
Путин пообещал наказать виновных в ЧП в «Зимней вишне»
Происшествия Пожары
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение