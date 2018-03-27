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В Невьянске пауэрлифтингиста будут судить за контрабанду стероидов
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В Невьянске пауэрлифтингиста будут судить за контрабанду стероидов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По данным ведомства, 40-летний мужчина обвиняется по статье 226.1 УК РФ — незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ. Он через интернет заказывал препараты, запрещенные для провоза в Россию, и оплачивал их через электронный кошелек.
Преступление выявили сотрудники Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина, которые обнаружили анаболики. Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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