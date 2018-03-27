В Ростове дело экс-полицейского, расстрелявшего людей, передано в суд 

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Кадацкого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). В ходе предварительного следствия установлено, что в вечернее время 11 июля 2017 года Кадацкий, находясь в принадлежащем ему автомобиле на участке автодороги «Ростов-на-Дону — Таганрог», будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал преследовать автомобиль, в котором находились его супруга и тесть, с целью выяснения семейных отношений. Осознавая, что супруга не желает с ним общаться, он, действуя из личных неприязненных отношений, вытащил из чехла принадлежащий ему на законных основаниях охотничий карабин с оптическим прицелом и через открытое окно правой передней пассажирской двери своего автомобиля, в движении, произвел не менее семи выстрелов в переднюю часть автомобиля, в котором передвигались его супруга и тесть. В результате преступных действий Кадацкого его супруга получила огнестрельные ранения, от которых скончалась на месте происшествия. После того, как тесть Кадацкого, несмотря на полученные огнестрельные ранения, остановил автомобиль и выполз на землю, обвиняемый произвел в него еще несколько выстрелов из травматического пистолета. Потерпевший был доставлен в больницу, где в результате своевременно оказанной медицинской помощи, его жизнь удалось спасти. Обвиняемый Кадацкий, будучи уверенным, что причиненные им потерпевшим телесные повреждения являются для них смертельными, скрылся с места преступления на своем автомобиле. По дороге он спрятал орудия преступления и боеприпасы в кустах возле одного из домов по ул. Горизонтальной г. Ростова-на-Дону. В этот же день он был задержан сотрудниками полиции на пересечении улиц Дачной и Вавилова г. Ростова-на-Дону. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый, пытаясь избежать ответственности за содеянное, ссылался на то, что в момент совершения преступления он находился в состоянии аффекта. Однако, согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы обвиняемый в указанный момент в состоянии аффекта, равно как и в каком-либо эмоциональном состоянии, способном оказать существенное влияние на сознание и поведение, не находился. По своему психическому состоянию он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В ходе расследования уголовного дела следователем назначено проведение более 20 различных судебных экспертиз, каждая из которых подтвердила причастность обвиняемого к указанным преступлениям. Установлено, что на момент совершения преступления Кадацкий являлся сотрудником Управления организации тылового обеспечения ГУ МВД России по Ростовской области. После совершения преступления он был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка (преступления), порочащего честь и достоинство сотрудника полиции. В настоящее время следствие собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.