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Псковича будут судить за контрабанду сильнодействующих веществ
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Псковича будут судить за контрабанду сильнодействующих веществ 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Заместитель прокурора Псковской области утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Пскова, сообщили в пресс-службе ведомства. Он обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ.
Установлено, что в июне 2017 года мужчина, находясь по месту своего проживания в Пскове, заказал из Республики Беларусь через интернет-сайт препарат для набора мышечной массы, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество метандиенон (метандростенолон), предоставив анкетные данные о своей личности и свой почтовый адрес, а также оплатив в электронной платежной системе «Яндекс. Деньги» денежные средства в общей сумме 2 161 рубль.
Заказанный и оплаченный злоумышленником препарат общей массой 19,17 грамма, отправленный из Республики Беларусь почтовым отправлением в виде заказного мелкого пакета, пересек государственную границу РФ.
Поступившее в Псков почтовое отправление с вышеуказанным сильнодействующим веществом изъято сотрудниками УМВД России по Псковской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Псковской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 1 ст. 226.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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