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Пенсионерка из Оренбурга стала очередной жертвой мошенников
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Пенсионерка из Оренбурга стала очередной жертвой мошенников 

ProOren 1 час назад
В Оренбурге жертвой мошенников стала 79-летняя пенсионерка, которая хотела приобрести лекарства по сниженной цене. Об этом сообщает пресс-служба МВД области.
Выяснилось, что в квартиру пенсионерки позвонили двое неизвестных и предложили приобрести лекарственные препараты по выгодной цене. Женщина сообщили пришедшим, что у нее только 7 000 рублей, которые и отдала аферистам. В ответ гости пообещали принести лекарства через некоторое время, но больше на связь не выходили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемые устанавливаются, отметили в пресс-службе правоохранителей.
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