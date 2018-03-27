Пенсионерка из Оренбурга стала очередной жертвой мошенников

Оренбурге жертвой мошенников стала 79-летняя пенсионерка, которая хотела приобрести лекарства по сниженной цене. Об этом сообщает пресс-служба МВД области.

Выяснилось, что в квартиру пенсионерки позвонили двое неизвестных и предложили приобрести лекарственные препараты по выгодной цене. Женщина сообщили пришедшим, что у нее только 7 000 рублей, которые и отдала аферистам. В ответ гости пообещали принести лекарства через некоторое время, но больше на связь не выходили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемые устанавливаются, отметили в пресс-службе правоохранителей.