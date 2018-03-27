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В Саратове юноша пришел за кредитом с чужим паспортом
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В Саратове юноша пришел за кредитом с чужим паспортом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове полицейские Кировского района вчера задержали несовершеннолетнего юношу, заподозрив его в мошенничестве. Как сообщили АиФ-Саратов в ГУ МВД, на деяния неизвестного по телефону пожаловался в феврале сотрудник частного охранного агентства. Гражданин рассказал, что парень пытался взять кредит по чужому паспорту в офисе микрозаймов на проспекте 50 лет Октября.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних вычислили предполагаемого юношу, воспользовавшегося чужим документом. 17-летний саратовец нигде не учится, на службе не состоит. Сознавшись в содеянном, он ответит по уголовной статье.
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