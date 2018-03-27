В Шанхае прокуратура возбудила дела против восьми сотрудников скандального центра дневного ухода за детьми

Шанхай , 27 марта / Синьхуа / — Прокуратура шанхайского района Чаннин в понедельник возбудила дела против восьми сотрудников местного центра дневного ухода за детьми по подозрению в жестоком обращении со своими подопечными.

В ноябре прошлого года вокруг этого учреждения, которое было создано компанией Ctrip для помощи своим сотрудникам в решении вопроса присмотра за детьми в возрасте от 18 месяцев до трех лет, разразился большой скандал.

Видеоматериалы в интернете, показывающие, как сотрудники центра издеваются над детьми, вызвали бурное возмущение общественности.