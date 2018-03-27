В Шанхае прокуратура возбудила дела против восьми сотрудников скандального центра дневного ухода за детьми 

Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — Прокуратура шанхайского района Чаннин в понедельник возбудила дела против восьми сотрудников местного центра дневного ухода за детьми по подозрению в жестоком обращении со своими подопечными.
В ноябре прошлого года вокруг этого учреждения, которое было создано компанией Ctrip для помощи своим сотрудникам в решении вопроса присмотра за детьми в возрасте от 18 месяцев до трех лет, разразился большой скандал.
Видеоматериалы в интернете, показывающие, как сотрудники центра издеваются над детьми, вызвали бурное возмущение общественности.
После получения информации полиция района Чаннин начала расследование и задержала вовлеченных в дело сотрудников центра. 13 декабря районная прокуратура выдала ордеры на арест подозреваемых. -0-