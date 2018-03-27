Ещё
В СМИ появилась информация об уголовном деле против начальника ОМВД Нефтеюганска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СМИ появилась информация об уголовном деле против начальника ОМВД Нефтеюганска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В окружном УМВД «ФедералПресс» заявили, что пока сами ждут подтверждения по этой информации. В СКР Югре отказались комментировать ситуацию.
«На данный момент воздерживаемся от комментария», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Югре.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Красноярске ФСБ задержала участников террористической группировки ФСБ установила личности подозреваемых в подрыве газопровода и опоры ЛЭП в Крыму В Иркутске горе-мать жестоко избила двухмесячного сына
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово238
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово571
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США249
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной37
Ходорковский пожелал смерти девушке в Twitter126
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
02:59
Кто был против «Женщины, которая поет»
Шоу-бизнес
22:04
Путин пообещал наказать виновных в ЧП в «Зимней вишне»
Происшествия Пожары
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение