В СМИ появилась информация об уголовном деле против начальника ОМВД Нефтеюганска

В окружном УМВД «ФедералПресс» заявили, что пока сами ждут подтверждения по этой информации. В СКР Югре отказались комментировать ситуацию. «На данный момент воздерживаемся от комментария», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Югре.