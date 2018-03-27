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В СМИ появилась информация об уголовном деле против начальника ОМВД Нефтеюганска
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В СМИ появилась информация об уголовном деле против начальника ОМВД Нефтеюганска
РИА «ФедералПресс»
1 час назад
Фото:
РИА "ФедералПресс"
Комментарии
В окружном УМВД «ФедералПресс» заявили, что пока сами ждут подтверждения по этой информации. В
СКР
Югре
отказались комментировать ситуацию.
«На данный момент воздерживаемся от комментария», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Югре.
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