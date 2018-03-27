В Снежинске женщина купила лекарство у мошенников за 100 000 рублей

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО города Снежинск с заявлением о совершенных в отношении нее мошеннических действиях обратилась 74-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что в дневное время на ее домашний телефон позвонила незнакомая женщина, представившаяся медсестрой поликлиники, убедила в необходимости приобрести лекарство стоимостью более 100 000 рублей, которое изготавливается в другом городе. Чтобы безотлагательно начать лечение, пенсионерке пообещали, что лекарство будет ей доставлено в течение трех дней ускоренной почтой. Следуя инструкциям звонившей, женщина перевела требуемые средства на банковский счет, который ей продиктовали. Не получив в назначенное время лекарство, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и сразу же обратилась в полицию.

«По данному факту в следственном отделе ОМВД России по ЗАТО города Снежинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.