Налетчик с пистолетом похитил из столичного магазина четыре бутылки чачи и выручку из кассы

Вечером 26 марта в службу «02» с сообщением о разбое обратился продавец магазина, расположенного на ул. Рогожский Вал.

«Работник торговой точки заявил, что в магазин вошел неизвестный. Угрожая похожим на пистолет предметом, он открыто похитил четыре бутылки чачи и 3 тыс. руб. из кассы, после чего скрылся», — сказали в столичном главке.

Материальный ущерб составил 5 тыс. 88 руб. Полиция возбудила уголовное дело о разбое и ищет преступника.