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Налетчик с пистолетом похитил из столичного магазина четыре бутылки чачи и выручку из кассы
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Налетчик с пистолетом похитил из столичного магазина четыре бутылки чачи и выручку из кассы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В центре столицы совершено вооруженное нападение на продуктовый магазин. Добычей преступника стали бутылки с алкоголем и выручка из кассы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Вечером 26 марта в службу «02» с сообщением о разбое обратился продавец магазина, расположенного на ул. Рогожский Вал.
«Работник торговой точки заявил, что в магазин вошел неизвестный. Угрожая похожим на пистолет предметом, он открыто похитил четыре бутылки чачи и 3 тыс. руб. из кассы, после чего скрылся», — сказали в столичном главке.
Материальный ущерб составил 5 тыс. 88 руб. Полиция возбудила уголовное дело о разбое и ищет преступника.
Агентство «Москва»: последние новости
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