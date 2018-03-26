Отключивший систему оповещения при пожаре в Кемерове сотрудник ЧОП задержан 

Сотрудник ЧОП, который, как [сообщало] (https://rns.online/society/Ohrannik-kemerovskogo-TTS-otklyuchil-sistemu-opovescheniya-posle-signala-o-pozhare-2018-03-26/) СК, отключил систему оповещения при сигнале о пожаре в сгоревшем торговом центре в Кемерове, задержан, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», — сказала Петренко.
Ранее СК сообщал, что в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибло 64 человека.