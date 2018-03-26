Ещё
Отключивший систему оповещения при пожаре в Кемерове сотрудник ЧОП задержан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тулеев попросил прощения у Путина
Тулеев попросил прощения у Путина

Отключивший систему оповещения при пожаре в Кемерове сотрудник ЧОП задержан 

Rambler News Service 14 часов назад
Фото: Капитал страны
Сотрудник ЧОП, который, как [сообщало] (https://rns.online/society/Ohrannik-kemerovskogo-TTS-otklyuchil-sistemu-opovescheniya-posle-signala-o-pozhare-2018-03-26/) СК, отключил систему оповещения при сигнале о пожаре в сгоревшем торговом центре в Кемерове, задержан, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», — сказала Петренко.
Ранее СК сообщал, что в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибло 64 человека.
Rambler News Service: последние новости
Начальник полиции из ХМАО дает показания в СКР по делу о суррогатном алкоголе ФАС возбудила дело в отношении Домодедово о недопуске такси к перронам и выходам Суд вновь рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста совладельца «Юлмарта»
 Ещё 60 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева213
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову109
Тулеев попросил прощения у Путина132
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово
Жизнь зла
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
03:08
Джастин Бибер попал в аварию
Шоу-бизнес
00:27
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Политика Происшествия
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
01:32
ВВС США показали войну будущего
Армия Оружие
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:02
Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение