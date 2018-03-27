В Северском районе вора нашли с помощью служебной собаки

Местный житель обратился дежурную часть Отдела МВД России по Северскому району с заявлением о краже автомобильного аккумулятора в обратился местный житель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красндарскому краю. На место выехала оперативно-следственная группа, в состав которой вошел инспектор-кинолог со служебной собакой. Пес по кличке Рекс взял след и вывел сотрудников полиции к месту, где злоумышленник предположительно загрузил похищенное имущество в автомобиль и скрылся.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления, и установили автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник. А позже по месту его проживания задержали подозреваемого 34-летнего мужчину. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Вору грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.