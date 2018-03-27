Ещё
В Северском районе вора нашли с помощью служебной собаки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северском районе вора нашли с помощью служебной собаки 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Местный житель обратился дежурную часть Отдела МВД России по Северскому району с заявлением о краже автомобильного аккумулятора в обратился местный житель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красндарскому краю. На место выехала оперативно-следственная группа, в состав которой вошел инспектор-кинолог со служебной собакой. Пес по кличке Рекс взял след и вывел сотрудников полиции к месту, где злоумышленник предположительно загрузил похищенное имущество в автомобиль и скрылся.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления, и установили автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник. А позже по месту его проживания задержали подозреваемого 34-летнего мужчину. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Вору грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
АиФ — Юг: последние новости
На Кубани осудят двух мужчин, изнасиловавших и убивших девочку-подростка Полиция проверит факт избиения охранника школьниками в Сочи На Кубани сотрудники банка подозреваются в мошенничестве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово395
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной31
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг402
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово109
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США192
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
02:20
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
09:14
Лондон проверит активы российских олигархов
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение