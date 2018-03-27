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В Братске правоохранители пресекли деятельность пяти наркосбытчиков
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В Братске правоохранители пресекли деятельность пяти наркосбытчиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 28 минут назад
Фото: Байкал24.ru
Накануне сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно со следователями и при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели операцию по задержанию пятерых жителей Братска, подозреваемых в сбыте героина.
В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведённых оперативниками межмуниципального управления МВД России «Братское», выявлены факты сбыта наркотиков в разных точках Центрального района Братска. Трое подозреваемых осуществляли продажу по местам своего жительства, остальные — путём закладок.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. В рамках их расследования следователи специализированного следственного отдела Следственного управления МУ МВД России «Братское» совместно с полицейскими ОНК при содействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области провели ряд обысков. По местам проживания подозреваемых изъяты вещественные доказательства преступной деятельности, в том числе денежные средства, телефоны и сим-карты. Кроме того, назначено проведение криминалистических экспертиз вещества, ранее обнаруженного на местах сбыта.
В результате дальнейшей работы следствием представлены в суд ходатайства о применении в отношении сбытчиков меры пресечения, связанной с содержанием под стражей.
В настоящее время четверо из пяти фигурантов арестованы. Все подозреваемые являются жителями Братска в возрасте от 25 до 49 лет. Ещё одна сбытчица в настоящее время уже отбывает условный срок наказания за аналогичное преступление.
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