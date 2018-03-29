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В Подмосковье задержали мужчину с 30 кг наркотиков
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В Подмосковье задержали мужчину с 30 кг наркотиков 

ТАСС 50 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Подмосковье задержали мужчину, у которого изъяли почти 30 кг гашиша и амфетамина. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на 108-м км дороги М-10 «Россия» полицейские остановили автомобиль под управлением 27-летнего жителя Лыткарино, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. «При досмотре машины полицейские изъяли 10 свертков с порошкообразным веществом, девять свертков с таблетками и 22 брикета с твердым веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является гашишем, общим весом более 10 кг, и психотропным веществом — амфетамином, общим весом более 18 кг», — сказала Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Покушение на незаконное производство» и «Сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый арестован.
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