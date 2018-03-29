В Подмосковье задержали мужчину с 30 кг наркотиков

По ее словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на 108-м км дороги М-10 «Россия» полицейские остановили автомобиль под управлением 27-летнего жителя Лыткарино , подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. «При досмотре машины полицейские изъяли 10 свертков с порошкообразным веществом, девять свертков с таблетками и 22 брикета с твердым веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является гашишем, общим весом более 10 кг, и психотропным веществом — амфетамином, общим весом более 18 кг», — сказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Покушение на незаконное производство» и «Сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый арестован.