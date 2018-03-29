Почти 30 кг гашиша и амфетамина изъяли полицейские у жителя Подмосковья

Как рассказала собеседница агентства, на 108 км дороги М10 «Россия» полицейские остановили иномарку, которой управлял 27-летний житель Лыткарино

«При досмотре машины обнаружены и изъяты свертки из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри, свертки с таблетками и брикеты прямоугольной формы с твердым веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — гашишем, общим весом более 10 кг, и амфетамином, общим весом более 18 кг», — пояснила Т. Петрова.

Против водителя иномарки возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Заключенному под стражу мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.