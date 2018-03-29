Ещё
Почти 30 кг гашиша и амфетамина изъяли полицейские у жителя Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Почти 30 кг гашиша и амфетамина изъяли полицейские у жителя Подмосковья 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Полиция изъяла у жителя Подмосковья почти 30 кг наркотиков, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Как рассказала собеседница агентства, на 108 км дороги М10 «Россия» полицейские остановили иномарку, которой управлял 27-летний житель Лыткарино.
«При досмотре машины обнаружены и изъяты свертки из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри, свертки с таблетками и брикеты прямоугольной формы с твердым веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — гашишем, общим весом более 10 кг, и амфетамином, общим весом более 18 кг», — пояснила Т. Петрова.
Против водителя иномарки возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Заключенному под стражу мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Агентство «Москва»: последние новости
Суд признал «вора в законе» Шакро Молодого виновным в вымогательстве Внедорожник стоимостью 4,7 млн руб. украли у бизнесмена на севере Москвы Тело пожилого мужчины полгода пролежало в бытовке на Новосходненском шоссе в Москве
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло122
Россия приготовила ответ США178
Блогер Варламов задержан в Москве155
Азербайджан забраковал российское оружие344
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово418
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
01:30
Экс-жена Джигарханяна потерпела новое поражение
Шоу-бизнес
12:27
Варнава заговорила о трагедии после пожара в Кемерове
Шоу-бизнес
04:34
Родные делят наследство Олега Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Блогер Варламов задержан в Москве
Происшествия
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение