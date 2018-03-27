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Более 80 тыс. бутылок алкоголя изъяли из незаконного оборота в Подмосковье
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Более 80 тыс. бутылок алкоголя изъяли из незаконного оборота в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полицейские Коломенского городского округа в ходе операции «Алкоголь» изъяли из незаконного оборота более 80 тыс. бутылок спиртного, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД РФ Татьяна Петрова.
Как рассказала собеседница агентства, на автодороге М-5 «Урал» полицейские остановили грузовик, которым управлял 42-летний житель Вологодской области. В полуприцепе машины обнаружили 7 тыс. бутылок спиртосодержащей продукции без федеральных специальных и акцизных марок.
«В ходе проведения дальнейших мероприятий сотрудниками полиции обнаружен ангар, расположенный на станции «Непецино» в Коломне, в котором находилось более 67 тыс. бутылок готовой спиртосодержащей продукции также без федеральных специальных марок», — сказала Т. Петрова.
Также сотрудники МВД обнаружили в помещении станции техобслуживания в Ступино цех, в котором незаконно изготавливали алкогольную продукцию. Оттуда изъяли более 16 тыс. литров купажа и около 11 тыс. бутылок коньяка, а также 1 тыс. литров этилового спирта и федеральные специальные марки с признаками подделки. Всю продукцию изъяли, а ее образцы направили на исследование.
Правоохранители задержали подозреваемых в организации подпольного производства, это пятеро мужчин в возрасте от 22 до 46 лет. Против них возбудили уголовное дело о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
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