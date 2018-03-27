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Оклеветавшего челнинских судей мужчину признали невменяемым
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Оклеветавшего челнинских судей мужчину признали невменяемым 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Направлявшего в суд жалобы челнинца признали невменяемым, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
59-летнего мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 298.1 УК РФ (клевета в отношении судьи, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).
По версии следствия, в течение года с марта 2017-го по февраля 2018 года мужчина, не согласившись с решениями Набережночелнинского горсуда по его искам, несколько раз направлял в суд обращения, в которых он обвинял судей в тяжких преступлениях, связанных с их деятельностью.
Как выяснилось, у мужчины есть психическое заболевание, поэтому его признали невменяемым. Следователи требуют отправить мужчину на принудительное лечение.
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