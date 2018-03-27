Оклеветавшего челнинских судей мужчину признали невменяемым

Направлявшего в суд жалобы челнинца признали невменяемым, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

59-летнего мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 298.1 УК РФ (клевета в отношении судьи, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

По версии следствия, в течение года с марта 2017-го по февраля 2018 года мужчина, не согласившись с решениями Набережночелнинского горсуда по его искам, несколько раз направлял в суд обращения, в которых он обвинял судей в тяжких преступлениях, связанных с их деятельностью.

Как выяснилось, у мужчины есть психическое заболевание, поэтому его признали невменяемым. Следователи требуют отправить мужчину на принудительное лечение.