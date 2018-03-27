Вербовщик ИГИЛ склонил двух якутян к выезду в Сирию 

По данным следствия, в 2017 году мужчина склонил двух жителей Якутска к выезду в Сирию для участия в деятельности ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Он также обвиняется в публичном оправдании деятельности данной организации в Интернете и приготовлении к выезду в Сирию для участия в деятельности ИГИЛ.
Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы, сообщает ИА YakutiaMedia.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе был вынесен приговор жительнице Калининграда, финансировавшей террористов. Она получила пять лет лишения свободы.