Ещё
Вербовщик ИГИЛ склонил двух якутян к выезду в Сирию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вербовщик ИГИЛ склонил двух якутян к выезду в Сирию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным следствия, в 2017 году мужчина склонил двух жителей Якутска к выезду в Сирию для участия в деятельности ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Он также обвиняется в публичном оправдании деятельности данной организации в Интернете и приготовлении к выезду в Сирию для участия в деятельности ИГИЛ.
Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы, сообщает ИА YakutiaMedia.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе был вынесен приговор жительнице Калининграда, финансировавшей террористов. Она получила пять лет лишения свободы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Красноярске ФСБ задержала участников террористической группировки В Невьянске пауэрлифтингиста будут судить за контрабанду стероидов ФСБ установила личности подозреваемых в подрыве газопровода и опоры ЛЭП в Крыму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово477
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово157
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной34
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США220
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг438
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
02:20
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
09:14
Лондон проверит активы российских олигархов
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение